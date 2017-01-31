Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генеральному секретарю организации письмо об обострении вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщается в его твиттере.

«Требуем от России прекратить боевые действия на востоке Украины и соблюдать режим прекращения огня», — сказано в обращении.

Накануне обострение ситуации на Донбассе стало одной из главных тем переговоров президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель. Как сообщала пресс-служба украинского лидера, на этой встрече Порошенко рассказал о семи погибших военнослужащих и 17 раненых.

«При этом он подчеркнул, что обстрел велся из артиллерийских систем, которые были установлены российскими боевиками в жилых районах Донецка и Ясиноватой для того, чтобы украинские военные не имели возможности осуществить огонь», — говорится на официальном сайте президента Украины.

В свою очередь Меркель напомнила, что по данным ООН, к этому моменту в этом конфликте погибло около десяти тысяч человек, а также про необходимость воплотить Минские договоренности.

В марте 2017 года в Международном суде ООН в Гааге начнут рассматривать иск Украины, который она подала к России 16 января. В числе претензий Украины к России — аннексия Крыма, поддержка сепаратистов в Донецкой и Луганской областях и давление на крымских татар.