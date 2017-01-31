Европейский университет в Санкт-Петербурге, лицензия которого была отозвана в декабре 2016 года, а затем временно восстановлена, получил в рейтинге Министерства образования и науки России первое место сразу по двум показателям — научно-исследовательской работе (НИР) и финансовой деятельности, сообщает РБК.

Как сообщает издание, данный мониторинг Минобрнауки ведет с 2012 года для того, чтобы определить эффективность высших учебных заведений. На основе показателей рейтинга распределяются бюджетные средства и принимаются решение о реорганизации вузов.

Мониторинг учитывает 70 показателей, среди них семь основных, остальные дополнительные. Основные складываются, в частности, из числа зачисленных студентов, победителей олимпиад, опубликованных научных работ. По дополнительным показателями вуз занимает первое место по объему доходов от исследовательской деятельности в расчете на одного педагога.

Напомним, Европейский университет продолжает оспаривать распоряжение Рособрнадзора о приостановке действии лицензии. Изначально надзорное ведомство указало на 120 нарушений. Несмотря на устранение 117-ти из них, Рособрнадзор лишил вуз лицензии. Однако 13 декабря арбитражный суд по ходатайству вуза приостановил решение Рособрнадзора.

Причинами приостановки лицензии называли несвоевременную аттестацию сотрудников и недостаточный квалификационный состав преподавателей факультетов политологии и социологии.

К университету также подан иск о выселении из занимаемого особняка в Санкт-Петербурге в связи с несоблюдением условий договора в части требований по охране памятников истории и культуры. В Европейской университете объяснили, что городские власти были недовольны перепланировкой в здании.