Строительство железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив поручено подконтрольной Аркадию Ротенбергу компании «Стройгазмонтаж». Соответствующее распоряжении подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Согласно документу, сумма контракта составит 16,95 млрд руб. Объект должен быть сдан в эксплуатацию к 1 декабря 2019 года. Длина железнодорожного подхода к мосту составляет 18 км.

«Подписанным распоряжением ООО “Стройгазмонтаж” определено единственным исполнителем работ, закупку которых осуществляет Росжелдор (…) ООО “Стройгазмонтаж” обладает значительным опытом строительства. Определение этой организации исполнителем работ позволит завершить строительство железнодорожных подходов синхронно с сооружением моста через Керченский пролив», — говорится в справке к документу.

По сообщению СМИ, правительство предложило компании возвести объект после провала конкурсного отбора. Было предпринято две попытки: в первый раз поступила всего одна заявка (предприятие не прошло предквалификационный отбор), во второй раз не было подано ни одной.

«Стройгазмонтаж» является подрядчиком строительства самого Керченского моста. Указанная в распоряжении правительства стоимость строительства составляет 228,3 млрд рублей.

Летом 2016 года сообщалось, что правительство отложило на 1 декабря 2019 года срок введения в эксплуатацию моста через Керченский пролив.

Накануне Forbes сообщал, что строительство Керченского моста прекратили финансировать, а последний денежный транш подрядчику, компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, перечисляли в декабре 2015 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал проблемы с финансированием «шероховатостями», которые в ближайшее время урегулируют.