Социальная сеть «ВКонтакте» подала иск к компании Double Data и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) с требованием прекратить использование открытых данных пользователей для продажи своих услуг. Об этом сообщает «Коммерсант».

В иске, который подан в Арбитражный суд Москвы, сказано, что НКБИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных Double Data, позволяющие оценить кредитоспособность заемщиков по открытым данным из соцсетей.

По мнению «ВКонтакте», Double Data извлекает из базы данных социальной сети фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, а также сведения о частоте посещений страницы и типе устройства. Однако, утверждают представители соцсети, «ВКонтакте» и пользователи не давали разрешение на извлечение этих материалов и их коммерческое использование.

«ВКонтакте» требует признать, что организации нарушили «исключительные права» соцсети и взыскать «символическую» компенсацию в один рубль с каждой.

При этом гендиректор Double Data Максим Гинжук заявил, что считает претензии «ВКонтакте» способом конкурентной борьбы . Он напомнил, что в 2016 году Mail.ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте», начала инвестировать в Big Data и аналогичные продукты для оценки кредитных рисков для российских банков.