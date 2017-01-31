Судебные приставы забрали Алексея Навального из офиса Фонда борьбы с коррупцией, передает телеканал «Дождь».

По информации телеканала, двое приставов вывели политика из офиса, наручников на нем не было.

Ранее во вторник судебные приставы пришли в офис ФБК. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, «явно пришли принудительно доставлять Навального в Киров на завтрашнее заседание».

Накануне вечером второго обвиняемого по «делу Кировлеса» Петра Офицерова госпитализировали в Москве. Его состояние назвали «не критическим», однако адвокат Светлана Давыдова пояснила, что Офицеров почувствовал себя плохо, его отправили в стационар, и поэтому он не сможет явиться на суд 1 февраля.

«Дело Кировлеса» против оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова повторно рассматривается в Ленинском суде Кирова. Первый раз Верховный суд отменил приговор, согласуясь с решением Европейского суда по правам человека.

При этом Верховный суд России не просто снял судимость, а отправил дело в тот же суд на новое рассмотрение, и теперь все доказательства рассматривают заново.