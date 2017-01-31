В 2016 году в России предотвратили более 40 преступлений террористической направленности. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин, передает ТАСС.

По словам представителя комитета, злоумышленники планировали устроить теракты в Москве, Петербурге и в Ингушетии. В частности, спецслужбы предотвратили преступления, которые боевики собирались совершить у здания посольства Франции в Москве и во время Чемпионата мира по хоккею.

Согласно данным НАК, в 2016 году было уничтожено более 140 боевиков и 24 главаря бандформирований, задержаны более 900 преступников и их пособников. Кулягин напомнил, что в прошлом году был убит главарь «Вилаята Кавказ» Рустам Асельдеров, причастный к ряду громких преступлений террористической направленности.

Представитель антитеррористического комитета добавил, что за два года количество террористических преступлений сократилось в два раза.

«На практике в 2016 году длительность контртеррористических операций не превышала нескольких дней», — отметил он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что за 2016 год на территорию страны пытались проникнуть более 900 человек, причастных к террористической деятельности.

Глава Совбеза отмечал, что перед властями стоит проблема законспирированных ячеек международных террористических организаций, действующих на территории России, под видом традиционных мусульманских общин. Эти ячейки, утверждает Патрушев, занимались «пропагандой экстремизма, привлекали новых членов, осуществляли отправку наемников в лагеря подготовки террористов».