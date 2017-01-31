Приволжский окружной военный суд проводит выездное заседание в Казани, рассматривая дело по обвинению в оправдании терроризма. На скамье подсудимых — Рамиль Ибрагимов, в недавнем прошлом корреспондент и редактор республиканской телекомпании «Эфир», а затем — руководитель «Союза молодых лидеров инноваций Республики Татарстан».

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил размещенный Ибрагимовым в социальных сетях пост после известной трагедии в гей-клубе американского города Орландо, где были расстреляны 50 человек и еще 53 получили ранения. В своем Instagram-аккаунте Ибрагимов поддержал действия нападавшего.

В суде Ибрагимов пояснил, что летом минувшего года он с приятелем и девушкой смотрел по телевизору футбол, когда приятель обнаружил в интернете новость о случившемся в Орландо.

Не вдаваясь в размышления и руководствуясь своей непоколебимой неприязнью к гомосексуалистам, он на считанные секунды отвлекся от футбола и с мобильного телефона выложил в сеть безобидное фото и эту запись, которая сразу же вызвала негодование его подписчиков (в материалах суда численность подписчиков определяется полутора тысячами). Видя общее возмущение, Ибрагимов пост удалил.

Свою вину в оправдании терроризма Ибрагимов не признал, назвав лишь свой поступок глупым и основанным на эмоциях. Его защита строилась на том, что в тот момент, когда он делал запись, никто не назвал стрельбу в гей-клубе терактом. Это же утверждал и адвокат Александр Коган, заявивший, что и в дальнейшем трагедию в Орландо терактом никто не считал.

По его словам, даже президент России Владимир Путин, остро реагирующий на проявления терроризма, в своем соболезновании американскому народу назвал случившееся «варварским преступлением», но слова «теракт» не употреблял. Адвокат считает, что его подзащитный лишь нарушил этические нормы, выражая личное мнение, на которое он имеет право.

Обвинение считает, что вина Ибрагимова сомнений не вызывает и он заслуживает трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В среду обвиняемому будет предоставлено последнее слово и, возможно, будет оглашен приговор.