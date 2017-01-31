Глава Татарстана Рустам Минниханов распорядился прекратить строительство двух высоток в центре Казани, из-за чего местные жители планировали организовать акции протеста.

14 декабря 2016 года в «Новой газете» вышел материал «У вас еще нет трещин — тогда мы идем к вам!» о строительстве в центре Казани на площади всего в 40 соток двух высотных жилых домов. 21-этажные башни начали возводить в менее чем 30 метрах от жилых строений частного сектора.

Все дома в поселке построены на ленточном фундаменте, жители микрорайона еще до начала установки свай (всего их должно было быть 1200) беспокоились за безопасность своих домов.

В декабре в разговоре с корреспондентом «Новой» жители заявили, что готовы выйти на улицу с протестом, чтобы спасти свои дома.

Строительство жилых высоток началось при поддержке городских властей. В Казани многие знают, что фирма, осуществлявшая данное строительство, тесным образом связана с руководством мэрии.

После выхода публикации стройка была приостановлена до выяснения законности строительных работ, в администрации города создана комиссия, выполнившая проверку на объекте.

Благодаря вмешательству прессы и президента Татарстана Рустама Минниханова, жителям Казани не пришлось выходить на улицу с протестом. По решению главы республики строительство двух жилых домов прекращено, на этой территории будет построен современный детский сад.