Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин назвал огорчительным решением исполкома Международного паралимпийского комитета запретить российским спортсменам участвовать в отборе к зимним Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Однако Лукин отметил, что шансы на попадание российских паралимпицейв на Игры-2018 еще остаются.

«Безусловно, это решение нас огорчает, поскольку сужает окно возможностей нашего попадания на Паралимпийские игры. Но, как выяснилось, они есть», — сказал Владимир Лукин.

Публикуем полный ответ главы Паралимпийского комитета.

Владимир Лукин президент Паралимпийского комитета России

— Недопуск российских спортсменов к квалификационным соревнованиям Паралимпийских игр — скорее не новость, а продолжение истории с лишением членства нашей организации в Международном Паралимпийском комитете (МПК). Так же, как мы были лишены участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, так и сейчас не допущены к отбору на Игры в Пхеньчхане.

Принципиально ничего не изменилось, но сейчас мы по крайней мере ведем диалог. В ноябре мы получили от МПК документ, содержащий критерии восстановления нашего членства. Группа юристов и специалистов с нашей стороны проработала детали и уточнения к этим рекомендациям. Вместе с ними в адрес рабочей группы МПК, занимающейся нашим делом, было направлено обращение с просьбой допуска российских спортсменов к классификационным соревнованиям. Медлить мы не имели права — отбор к Играм заканчивается в марте, а других способов попадания на главные соревнования мы не знаем. Но в субботу на заседании Исполкома президентом МПК Филиппом Крейвеном был подписан отказ.

Безусловно это решение нас огорчает, поскольку сужает окно возможностей нашего попадания на Паралимпийские игры. Но, как выяснилось, они есть. МПК выпустил официальный пресс-релиз, в котором указаны возможности для участия россиян в Играх 2018 года. Главное, конечно, это выполнение критериев восстановления членства до начала Паралимпиады в тесном сотрудничестве с Рабочей группой МПК. В этом случае спортсмены смогут принять участие в классификационных соревнованиях (до их окончания) или подать заявки в МПК на двустороннее приглашение либо на возвращение квот от Национальных комитетов других стран. Что это означает, мы пока сами не поняли — как можно отобрать уже завоеванные квоты у других спортсменов? Мы с подобным прецедентом сталкиваемся впервые.

В понедельник стало известно, что исполком Международного паралимпийского комитета запретил российским спортсменам-паралимпийцам участвовать в отборе к зимним Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Таким образом президент МПК Филипп Крейвен ответил на предложение ПКР разрешить паралимпийским спортсменам из России участвовать в международных квалификационных соревнованиях к соревнованиям в Пхенчхане.

Несмотря на это, Паралимпийский комитет России продолжит подготовку россиян к Играм.

В августе 2016 года МПК приостановил членство ПКР. В результате российскую сборную не допустили к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Позднее Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК.

Решение международного комитета было связано с расследованием докладом независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, в котором приводились сведения об употреблении российскими спортсменами допинга.