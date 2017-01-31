Оппозиционный политик Алексей Навальный подаст в суд на телекомпанию НТВ за нарушение неприкосновенности частной жизни. О своем намерении Навальный сообщил в блоге.

Претензии политика касаются фильма «Гражданин Навральный», который показали в эфире НТВ 27 января.

«Я предъявлю иски и к НТВ, и к некоторым гостиницам, торгующим видеозаписями со своими гостями, по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и незаконной передачи видеозаписей», — написал Навальный.

Также иск против телеканала намерен подать Фонд борьбы с коррупцией и его директор Роман Рубанов. Они намерены оспорить информацию из фильма, которая, по мнению фонда, не соответствует действительности.

«Я лично буду оспаривать в суде свои путешествия, в которые я не ездил, и ту сумму, которую мне приписали. Я, к сожалению, на своем счете таких денег не нашел. А ФБК будет оспаривать этот бред по поводу рыночной стоимости офиса», — рассказал «Новой газете» директор ФБК Роман Рубанов.

По его словам, иск будет подан уже завтра в Останкинский суд Москвы.

В фильме «Гражданин Навральный» журналисты НТВ рассказывают о доходах и расходах политика и Фонда борьбы с коррупцией. При этом большая часть фильма состоит из видеоматериалов, снятых скрытой камерой. В фильме, в частности, показали, как оппозиционер готовит шашлыки на отдыхе в Карелии, а также проводит отпуск в отелях под Тверью и в Краснодарском крае.

Сам Навальный еще до выхода фильма представил отчет о своих доходах за 2016 год.

Также авторы фильма «раскрывают» суммы, которые ФБК якобы платит за аренду офиса в Москве, а также рассказывают о неких путешествиях Романа Рубанова и «20 млн, прошедших по его счетам».