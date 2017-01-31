Обвиняемого по «делу Кировлеса» Офицерова срочно выписали из больницы
Александра КопачеваКорреспондент
Фигуранта дела «Кировлеса» Петра Офицерова срочно выписали из больницы, рассказала «Новой газете» адвокат Светлана Давыдова.
«Врач сказал, что поступило указание с самого верха, поэтому они должны его выписать. Я забрала Петра, он поехал за вещами домой», — добавила Светлана Давыдова, отметив, что они должны встретиться в аэропорту «Внуково», откуда улететь в Киров на заседание по делу.
Ранее во вторник в офис Светланы Давыдовой в коллегии адвокатов тоже пришли приставы. По их сведениям, там должен был находиться Офицеров.
«Приставы пытались выломать дверь, мы были вынуждены открыть. Они негодовали, что в офисе не было Офицерова. Пытались физически воздействовать на одного из моих коллег, угрожали применением спецсредств», — рассказала Давыдова.
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По ее словам, она пыталась объяснить приставам, что постановление, которое они предъявили, не дает права входить в нежилое помещение без судебного разрешения. Светлана Давыдова связалась с судьей Втюриным, председательствующим в Ленинском районном суде Кирова.
«У нас куплены билеты, мы вылетаем и будем в Кирове. Объяснила, что нельзя Офицерова везти в наручниках в Киров. Он сказал, что помочь нам не может», — продолжила она.
Накануне Офицерова госпитализировали с подозрением на острый панкреатит. О состоянии здоровья своего подзащитного Светлана Давыдова сообщала в суде еще 26 января. Кроме того, защита направила в суд телеграмму, в которой указывалось, что Офицеров не может присутствовать на заседании. Тем не менее суд постановил принудительно доставить политика Алексея Навального и Петра Офицерова в среду под конвоем.
«Дело Кировлеса» против оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова повторно рассматривается в Ленинском суде Кирова. Первый раз Верховный суд отменил приговор, согласуясь с решением Европейского суда по правам человека.
При этом Верховный суд России не просто снял судимость, а отправил дело в тот же суд на новое рассмотрение, и теперь все доказательства рассматривают заново.