Фигуранта дела «Кировлеса» Петра Офицерова срочно выписали из больницы, рассказала «Новой газете» адвокат Светлана Давыдова.

«Врач сказал, что поступило указание с самого верха, поэтому они должны его выписать. Я забрала Петра, он поехал за вещами домой», — добавила Светлана Давыдова, отметив, что они должны встретиться в аэропорту «Внуково», откуда улететь в Киров на заседание по делу.

Ранее во вторник в офис Светланы Давыдовой в коллегии адвокатов тоже пришли приставы. По их сведениям, там должен был находиться Офицеров.

«Приставы пытались выломать дверь, мы были вынуждены открыть. Они негодовали, что в офисе не было Офицерова. Пытались физически воздействовать на одного из моих коллег, угрожали применением спецсредств», — рассказала Давыдова.

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По ее словам, она пыталась объяснить приставам, что постановление, которое они предъявили, не дает права входить в нежилое помещение без судебного разрешения. Светлана Давыдова связалась с судьей Втюриным, председательствующим в Ленинском районном суде Кирова.

«У нас куплены билеты, мы вылетаем и будем в Кирове. Объяснила, что нельзя Офицерова везти в наручниках в Киров. Он сказал, что помочь нам не может», — продолжила она.

Накануне Офицерова госпитализировали с подозрением на острый панкреатит. О состоянии здоровья своего подзащитного Светлана Давыдова сообщала в суде еще 26 января. Кроме того, защита направила в суд телеграмму, в которой указывалось, что Офицеров не может присутствовать на заседании. Тем не менее суд постановил принудительно доставить политика Алексея Навального и Петра Офицерова в среду под конвоем.

«Дело Кировлеса» против оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова повторно рассматривается в Ленинском суде Кирова. Первый раз Верховный суд отменил приговор, согласуясь с решением Европейского суда по правам человека.

При этом Верховный суд России не просто снял судимость, а отправил дело в тот же суд на новое рассмотрение, и теперь все доказательства рассматривают заново.