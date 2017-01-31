Московская областная избирательная комиссия решила не увольнять председателя территориального избиркома города Королева, несмотря на соответствующее предложение Центризбиркома.

Как сообщили в Мособлизбиркоме, рабочая группа провела проверку деятельности ТИК Королева и признала работу удовлетворительной.

«Также Избирательная комиссия Московской области признала целесообразным дальнейшее пребывание Прокофьевой Жанны Николаевны в должности председателя территориальной избирательной комиссии города Королев», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала «Новая газета», глава ЦИК Элла Памфилова предложила рассмотреть вопрос об отставке председателя территориальной избирательной комиссии города Королева в связи с нарушениями на выборах. Тогда она подчеривала, что по ситуации в Королеве «очень большие вопросы», которые превратились в хронические.

По информации координаторов движения «Голос», в единый день голосования 18 сентября в Королеве удалили наблюдателей с 12 УИК. Кроме того, помещение для голосования участка №1094 общественным контролерам пришлось покинуть после поступивших угроз. По итогам выборов правоохранительные органы Королева возбудили пять административных дел о вмешательстве в работу комиссий.

Позднее суд Королева оштрафовал на 2 тысячи общественного контролера Алису Кузнецову по обвинению во вмешательстве в работу участковой избирательной комиссии.

А в подмосковных Мытищах председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Валерий Конягин ушел в отставку.

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«Он ушел по собственному желанию, но по нашему настоятельному требованию», — ​сообщили в Мособлизбиркоме, где поддержали решение Конягина сложить полномочия.