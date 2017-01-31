Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими населенных пунктов Донбасса, сообщается на сайте ведомства.

Дело открыто по части 1 статьи 356 УК России (Применение запрещенных средств и методов ведения войны).

«Представители Вооруженных сил Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины, осуществили прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Макеевке», — сказано в заявлении.

По информации СК, погибла одна женщина, трое мужчин получили ранения.

«Были также повреждены здания железнодорожного вокзала, городской больницы, общеобразовательной школы и других объектов гражданского назначения», — добавили в ведомстве.

Читайте также ОБСЕ зафиксировала танки и гаубицы около Авдеевки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что позиции вокруг города Авдеевка в Донецкой области Украины находятся под контролем представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генеральному секретарю организации письмо об обострении вооруженного конфликта в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что за последние дни в результате обстрелов на линии соприкосновения погибли семь украинских военнослужащих, еще 17 человек ранены.

В свою очередь, заместитель командующего оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что потери украинской армии в Донбассе за последние двое суток составили не менее 78 человек, еще 76 ранены.