Арестованных сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева обвинили в сотрудничестве с иностранной разведкой, утверждают источники «Новой газеты». Как уточняет Интерфакс, речь идет о ЦРУ.

Два источника «Новой газеты» рассказали версию о том, что «шпионская» статья инкриминируется Михайлову именно потому, что, возможно, он — внедренный в ФСБ сотрудник иностранной разведки.

«Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», — подтверждает собеседние Интерфакса.

По данным «Новой газеты», всего по делу арестованы шесть человека.

Михайлова и Докучаева арестовали в декабре прошлого года, обоих обвиняют в госизмене. Михайлова, по некоторым данным, также подозревают в получении денег от иностранной компании.

Дмитрий Докучаев, по сведениям «Новой», является одним из членов хакерской группировки «Шалтай-Болтай».

Только в конце января стало известно, что еще в ноябре был арестован Владимир Аникеев, которого называют создателем хакерской группы «Шалтай-Болтай».

Аникеев был задержан 9 ноября, после чего его отправили в СИЗО. 28 декабря суд продлил его арест до 8 марта. Аникеева обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном организованной группой (ч.3 ст.272 УК).