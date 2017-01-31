Сотрудники Федеральной службы безопасности начали изымать документы в Государственном Эрмитаже в Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Как утверждает издание, оперативники районного отдела по Центральному району Петербурга и Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (это подразделение курирует и культурные объекты) пришли в музей днем 31 января.

В пресс-службе Эрмитажа «Новой газете» заявили: «В настоящий момент у нас такой информации [о выемке документов] нет».

Однако «Фонтанка» утверждает, что оперативников интересовали документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Речь идет о контракте с компанией «Мехстройтранс» стоимостью 3,67 миллиарда. Как отмечает издание, в 2016 году «Мехстройтранс» значительно отставал от графика работ и не оплачивал исполненные работы субподрядчикам, хотя компания получила аванс в 1 млрд рублей. Эрмитаж тогда утверждал, что отставание не носит критического характера.

Руководство «Мехстройтранса», отмечает «Фонтанка», причастно к большому уголовному делу Минкульта, по которому обвинения предъявлены экс-заместителю министра Николаю Пирумову, руководителю «Балтстроя» Дмитрию Сергееву, главе Центра реставрации Олегу Иванову, директору департамента управления имуществом министерства Борису Мазо.