Новая газета

Новый сезон премии имени Пятигорского стартует 1 февраля

Культура

Премия имени Александра Пятигорского учреждена в 2013 году Фондом поддержки  философии, интеллектуальной прозы и сохранения наследия ученого – «для возрождения  интереса к философствованию за пределами профессионального философского сообщества».  В этом году  в список романов, научных монографий, поэтических сборников включены еще и киносценарии.

1 февраля состоится  первое в этом сезоне заседание кафедры премии, на котором члены  жюри обсудят десять из тридцати книг, вошедшие в лонг –лист 2017 года: Баскова Светлана "Девяностые от первого лица";  Ванеян Степан "Гомбрих, или наука и искусство"; Водолазкин Евгений "Авиатор";  Доброхотов Александр  "Телеология культуры";  Кантор Владимир "Срубленное дерево жизни";  Ким Анатолий "Радости рая"; Магид Сергей "Вторая сотница";  Малявин Владимир "Китайский этос";  Мелихов Александр "И нет им воздаянья"; Миндадзе Александр "Милый Ханс, дорогой Петр". Затем кафедра планирует еще два подобных заседания для обсуждения оставшейся части длинного списка.

Новация этого года — публичность обсуждения — является отдельной и важной задачей премии, поскольку жюри   ориентирует слушателей  в последних научных и философских достижениях,  выступает навигатором не  только в мире книг, но и  в мире каждой из книг,  рассказывает   о тех симптомах нашей  жизни, которые помогают определить ее важные или болезненные точки.   Так называемые вопросы  Сфинкса,  обращенные  к человеку,  - «кто ты, откуда, и куда идешь?"-  рассматриваются в  актуальном контексте. На последующих заседаниях   обсудят и  другие книги из 30  представленных в длинном списке.

Обсуждение пройдет в Белом зале кафе 32.05 (Сад Эрмитаж). Начало в 19:00.

Вход свободный

Теги:
литература, премия, культура

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