Премия имени Александра Пятигорского учреждена в 2013 году Фондом поддержки философии, интеллектуальной прозы и сохранения наследия ученого – «для возрождения интереса к философствованию за пределами профессионального философского сообщества». В этом году в список романов, научных монографий, поэтических сборников включены еще и киносценарии.

1 февраля состоится первое в этом сезоне заседание кафедры премии, на котором члены жюри обсудят десять из тридцати книг, вошедшие в лонг –лист 2017 года: Баскова Светлана "Девяностые от первого лица"; Ванеян Степан "Гомбрих, или наука и искусство"; Водолазкин Евгений "Авиатор"; Доброхотов Александр "Телеология культуры"; Кантор Владимир "Срубленное дерево жизни"; Ким Анатолий "Радости рая"; Магид Сергей "Вторая сотница"; Малявин Владимир "Китайский этос"; Мелихов Александр "И нет им воздаянья"; Миндадзе Александр "Милый Ханс, дорогой Петр". Затем кафедра планирует еще два подобных заседания для обсуждения оставшейся части длинного списка.

Новация этого года — публичность обсуждения — является отдельной и важной задачей премии, поскольку жюри ориентирует слушателей в последних научных и философских достижениях, выступает навигатором не только в мире книг, но и в мире каждой из книг, рассказывает о тех симптомах нашей жизни, которые помогают определить ее важные или болезненные точки. Так называемые вопросы Сфинкса, обращенные к человеку, - «кто ты, откуда, и куда идешь?"- рассматриваются в актуальном контексте. На последующих заседаниях обсудят и другие книги из 30 представленных в длинном списке.

Обсуждение пройдет в Белом зале кафе 32.05 (Сад Эрмитаж). Начало в 19:00.

Вход свободный