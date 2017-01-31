В Британии посмертно помиловали тысячи мужчин-гомосексуалистов, осужденных за нарушение к этому моменту уже отмененных законов, объявили в правительстве страны.

Записи о судимости осужденных, доживших до декриминализации, будут удалены из архивов.

Как отмечает Би-би-си, решение помиловать осужденных геев было принято после оправдания известного математика Алана Тьюринга, внесшего значительный вклад во взлом шифром, генерируемых немецкой машиной «Энигма», во время Второй мировой войны. После войны Тьюринга осудили за гомосексуализм, а в 1952 году обязали пройти гормональную терапию.

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В 1954 году математика нашли мертвым со следами отравления цианистым калием. В течение нескольких лет в Британии продолжалась кампания за полную реабилитацию Тьюринга, однако министры указывали, что решение суда в отношении математика основывалось на законах, действовавших в то время.

В декабре 2013 года королева Елизавета II помиловала Тьюринга.

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«Очень важно оправдать людей, осужденных по историческим статьям о сексуальных нарушениях, которых сегодня не сочли бы виновными ни в каких преступлениях», — заявил заместитель министра юстиции Сэм Джиима.

В Англии и Уэльсе сексуальные контакты между мужчинами до 1967 года считались уголовным преступлением, в Шотландии — до 1980, а в Северной Ирландии — до 1982.