Причиной отбраковки двигателей для ракет-носителей «Протон-М» стала преступная халатность на производстве. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Теперь придется возвращать эти двигатели, разбирать их, вырезать газогенераторы, проводить необходимые регламентные работы. Это сложная проблема, которая является прямым следствием преступной халатности и безобразного отношения к работе ряда должностных лиц, которые будут наказаны», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Рогозин заметил, что Воронежский механический завод производит двигатели для самых востребованных ракетоносителей «Союз» и «Протон», однако «культура производства там очень слабая, она страдает». По его словам, если сотрудники предприятия получают по 10-15 тысяч рублей, «то надо ждать беды».

«Диверсанты те, кто не платит денег этим людям. Они – диверсанты», — сказал Рогозин.

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Вице-премьер поручил Роскосмосу проанализировать все критически важные производства для космической отрасли, а также различные комплектующие и системы, которые «должны бесперебойно и долго работать на орбите».

Напомним, на прошлой неделе руководство «Роскосмоса» решило отозвать двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» из-за технологических проблем. Проблемы с двигателями вскрылись во время огневых испытаний.

Эксперты пришли к выводу, что при их сборке использовали «неликвидные компоненты»: в двигателях применяли не материалы с содержанием драгоценных металлов, а их менее жаростойкие аналоги.

Из-за выявленных проблем первый запуск «Протона» состоится через 3,5 месяца.

Воронежский механический завод, допустивший выпуск бракованных двигателей, перешел под управление научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш».