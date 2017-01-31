В Киевском районе Донецка под обстрел попала группа российских журналистов.

Речь идет о журналистах российских телеканалов НТВ, «Лайф» и стрингере RT. Как утверждает «Лайф», журналист телеканала Павел Чуприн получил сквозное осколочное ранение в ногу.

В RT при этом уверяют, что никто из журналистов не пострадал. В настоящее время информация уточняется.

По данным телеканала, журналистам удалось спрятаться в укрытии.

Ранее российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела, как утверждается, украинскими военнослужащими населенных пунктов Донбасса.

«Представители Вооруженных сил Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины, осуществили прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Макеевке», — заявили в СК.

Бои в районе Авдеевки и Донецка продолжаются уже двое суток.

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Стороны неоднократно обвиняли друг друга в эскалации конфликта. В Министерстве обороны Украины утверждают, что обстрел ведут именно незаконные военные формирования самопровозглашенной республики ДНР. В ДНР причину обстрелов видят в «попытке Киева захватить позиции ДНР и взять под контроль трассу между городами Донецком и Горловкой».

В связи с обострением ситуации и угрозой гуманитарной катастрофы в населенном пункте Авдеевка объявлен режим ЧС.

По информации Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, в Авдеевке для эвакуации подготовили 80 автобусов и две электрички. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины готова эвакуировать 12 тысяч человек из Авдеевки в ближайшие населенные пункты.

Андрей Дубровский — для «Новой газеты»