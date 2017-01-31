​Московский окружной военный суд признал виновным сотрудника ФГУП «18 Центральный научно-исследовательский институт» по двум статьям Уголовного кодекса — 159 («хищение») и 292 («служебный подлог), сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Сообщается, что он включил в конструкторскую документацию дорогостоящие радиоизделия, а затем похитил их. При этом в официальных документах указал, что эти детали списаны.

Суд оценил причиненный ущерб государству в размере 40,8 млн рублей и приговорил сотрудника НИИ к шести годам колонии общего режима. Его также лишили воинского звания, государственных наград и права два года занимать определенные должности.

Имя сотрудника не называется, лишь указывается, что он был начальником отдела.

Напомним, накануне стало известно, что на Воронежском механическом заводе при производстве двигателей для ракет-носителей использовали не драгметаллы, а менее жаростойкие материалы. Предположительно, именно проблемы в двигателе стали причиной крушения космического грузового корабля «Прогресс» в декабре прошлого года.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что «культура производства там [на заводе] очень слабая, она страдает», и что если сотрудники предприятия получают по 10–15 тысяч рублей, «то надо ждать беды».