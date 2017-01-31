Экс-глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что покупка ведомством иностранной валюты на рынке приведет к ослаблению курса рубля, однако затем он стабилизируется, сообщает Интерфакс.

Накануне Минфин России заявил о том, что с февраля начнет покупать и продавать иностранную валюту на внутреннем рынке с привлечением Центробанка. Эти операции будут проводиться для «повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий», а также для «снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы».

По словам Кудрина, большинство экспертов понимают, что в случае закупки валюты на рынке, курс снизится до уровня 63–64 рубля за доллар. При этом он отметил, что «это только один фактор, в это время будут действовать и другие».

«Тенденция на мягкое снижение, но в общем, скорее всего, он [курс] останется впоследствии стабильным. Я в целом согласен [с мнением экспертов], что будет мягкое снижение, затем — стабилизация», — добавил Кудрин.