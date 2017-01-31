На Кубани 31 января уволился глава Апшеронского района Андрей Кравченко, сообщает портал Юга.ру, пресс-служба администрации Краснодарского края, а также глава Краснодарского края в своем твиттере.

В этот день район с внеплановым визитом посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для него постелили красную ковровую дорожку к недостроенному аварийному спорткомплексу.

Губернатор раскритиковал власти района и в твиттере опубликовал фотографию дорожки.

«Кажется, власть тут не понимает, чем надо заниматься. Не дорожки для начальства стелить, а чинить то, что разваливается», — написал губернатор. И позже добавил: «Дети, которые мечтали заниматься в этом спорткомплексе, уже выросли! А его все никак не отремонтируют».

Сегодня — внеплановый выезд в Апшеронский район. Это тот самый воздухоопорник с порванным куполом. pic.twitter.com/3MIbmfj74f — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 31 января 2017 г.

Речь идет о спорткомплексе, который торжественно открыли в конце 2011 года, однако через месяц после проверок закрыли, больше он уже не работал. Сроки ремонтных работ несколько раз сдвигались. Наконец, в феврале 2016 года губернатор назначил Кравченко испытательный срок, заявив, что спорткомплекс должен быть открыт к 1 сентября. При этом он пообещал «говорить по-другому», если в следующий раз увидит, что «местным властям наплевать на людей».

В итоге на встрече с губернатором 31 января, которая состоялась после осмотра района, Кондратьев попросил освободить его от занимаемой должности. Губернатор принял отставку.

В ходе этой встречи губернатор посетовал, что жители района жалуются ему на разрытые каналы. По его мнению, этот и другие вопросы должны решаться на уровне местных властей.

«Когда есть проблемы, не надо сидеть и ждать, что кто-то будет их решать. Это должно обсуждаться на уровне местной власти, инициатива должна идти отсюда. Немыслимо, что люди жалуются губернатору на разрытые канавы», — приводит его слова пресс-служба администрации края.

Она также сообщает, что жители района пожаловались губернатору «на коммунальные проблемы, неотремонтированные улицы, отсутствие тротуаров и парковок».