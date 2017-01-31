Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявило картель в ходе проведения 107 аукционов по поставке лекарственных препаратов для нужд различных госучреждений на общую сумму свыше 414 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о двух компаниях — ООО «АМТ» и ООО «БСС». В результате картельного соглашения между ними ООО «БСС» выиграла 98 аукционов на 403 млн руб. со снижением от начальной (максимальной) цены от 0% до 5%, а ООО «АМТ» — девять аукционов со снижением цены от 0,5% до 5,5%. Общая сумма этих аукционов составила более 6 млн руб.

«В силу отсутствия конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками государственные и медицинские учреждения были вынуждены закупать лекарственные препараты по завышенным ценам», — отметили в ФАС.

В перечень закупавшихся госучреждениями лекарственных средств вошли препараты из числа жизненно важных, в том числе инсулин, а также лекарственные препараты для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета, различные антибиотики.

По итогам проверки антимонопольная служба намерена передать в правоохранительные органы материалы для возбуждения уголовного дела по статье 178 УК (ограничение конкуренции).

Кроме этого, в ближайшее время в отношении компаний будет возбуждено административное дело, пообещали в ФАС.

РБК сообщает, что накануне президент России Владимир Путин поручил правительству оптимизировать цены на жизненно необходимые лекарства. Предполагается, что в результате они станут дешевле. При этом всех госзаказчиков и фармкомпании, которые в ходе тендеров завышали цены на лекарства, проверят правоохранительные органы.