Октябрьский районный суд Петербурга арестовал охранника «Музея Новороссии», стрелявшего 28 января в полицейского на улице, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, стрелявшим оказался 41-летний Петр Ляшенко, который приехал в Петербург из Новгородской области. В музее он считался волонтером, но фактически исполнял функции ночного охранника.

Около четырех часов утра 28 января Ляшенко вышел на улицу за сигаретами. Там у него возник конфликт с прохожими, они вызвали полицию. Ляшенко закрылся в музее, а когда его попросили открыть дверь, выстрелил. Как пишет «Фонтанка», Ляшенко стрелял из помпового ружья через металлическую дверь, поэтому действие картечного заряда было ослаблено и полицейский получил легкие ранения.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Информационно-культурный центр «Мир войны» (официальное название «Музея Новороссии»), находится в доме 57 на улице Декабристов. Его открыли 9 мая 2015 года как «площадку, посвященную боевой славе русского воина освободителя».