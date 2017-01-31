Американские США разрешили въехать в страну 872 беженцам, это произойдет в ближайшие дни, сообщил представитель пограничной службы Кевин Макалинан, пишет Associated Press

Речь идет о тех, кто уже находится в дороге, но из-за отказа столкнется с «чрезмерными трудностями». Кроме них США позволят въехать представителям религиозных меньшинств.

Как пояснил Макалинан, это послабление стало возможным благодаря тому, что в указе президента Дональда Трампа о временном запрете приема беженцев прописаны критерии, по которым Госдепартамент и министерство внутренней безопасности могут разрешить въезд беженцу в индивидуальном порядке.

Напомним, в конце января Трамп подписал указ, временно ограничивающий въезд в сСША беженцев и граждан семи стран — Ирака, Ирана, Сирии, Йемена, Судана, Ливии и Сомали. При этом он заявил, что указ призван защитить страну от международного терроризма.

Однако этот документ спровоцировал волну протеста по всей стране. С критикой выступили и международные организации, включая ООН. А две страны — Иран и Ирак — приняли ответные меры в отношении американцев.