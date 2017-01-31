Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «Аргументам и Фактам» предложил маркировать продукты для обозначения их пользы.

«Поделюсь с вами идеей, которая уже обсуждается. Есть продукты питания вкусные, но не полезные для здоровья. Здесь тоже ничего запрещать не нужно, но их можно маркировать “светофором”», — поделился Иванов.

Он пояснил, что «красный цвет» будет означать «ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь, например, толстеть. Желтый цвет — более или менее полезное. Зеленый — самые качественные и экологически чистые продукты».

По словам спецпредставителя президента, без пальмового масла творог или сметана будет дороже, но необходимо информировать людей и дать им право выбора.

Иванов также посетовал на то, что в последнее время количество пластика и, соответственно, мусора, выросло в разы.

«Поэтому мы ввели закон, по которому производитель или импортер того, что надо потом утилизировать, обязан либо строить свои предприятия по переработке пластика в новый пластик, либо платить. В 2017 г. мы твёрдо рассчитываем получить по этой статье 6,5 млрд рублей, в планах — не менее 30 млрд рублей в год», — рассказал Иванов.