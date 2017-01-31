Росгвардия предлагает ввести в Уголовный кодекс статью о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей. Соответствующий проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных актов.

Наказание за нарушение этой статьи ведомство предлагает установить в виде штрафа в размере от 600 тысяч рублей до одного миллиона, если оно привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека или причинению крупного ущерба (от 1 млн рублей) Ранее подобное правонарушение наказывалось штрафом до 80 тысяч рублей.

В случае если нарушение требований к антитеррористической защищенности повлекло за собой смерть человека, предлагается увеличить наказание с принудительных работ сроком пять лет до лишения свободы на такой же срок, двух и более человек — на срок до семи лет.