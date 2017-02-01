Совет Безопасности ООН призвал к немедленному возвращению к режиму прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совбеза.

Совбез по инициативе Киева провел закрытое заседание,по итогам которого выразил «свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».

Вместе с тем, члены Совбеза осудили применение «запрещенного Минскими соглашениями оружия» на линии соприкосновения в Донецкой области.

2 февраля состоится открытое заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на востоке Украины.

Бои в районе Авдеевки и Донецка продолжаются уже несколько суток. Накануне постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генеральному секретарю организации письмо об обострении вооруженного конфликта в Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в минувшие выходные зафиксировала наличие танков и гаубиц возле Авдеевки и участившиеся случаи нарушения режима тишины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что позиции вокруг Авдеевки находятся под контролем представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики.