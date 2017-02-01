За последние два года число россиян, выезжающих на отдых за границу чаще одного раза в год, сократилось почти в два раза. Об этом сообщает «Коммерсант» по итогам проведенного опроса среди турагентов.

По данным представителей турбизнеса, число выезжающих из России граждан с 2014 года сократилось в среднем на 30%-50%. По словам одного из собеседников издания, в 2015 году средний чек по проданным турам составлял 61 тысячу рублей, а в в минувшем году сократился до 56 тысяч рублей. Сейчас клиенты чаще выбирают бюджетные варианты размещения и реже бронируют системы all inclusive, отмечает издание.

Вместе с тем, сильное падение частоты путешествий касается лишь экономичного и среднего сегментов, а клиенты «уровня Vip» выезжать за границу реже не стали, поскольку, отмечают собеседники «Коммерсанта», для этих туристов стоимость отдыха «не имеет принципиального значения».

Эксперты считают, что количество путешествий в нынешнем году может вернуться на докризисный уровень, в том числе в связи с возвращением на рынок Египта. Вместе с тем, представители турбизнеса не исключают, что рост туристов может быть возможен только при увеличении доходов россиян или при появлении потребительной уверенности.