Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не комментирует информацию о возможной связи с сотрудниками Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБи хакерами, арестованными по делу о госизмене. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы отказываемся это комментировать», - сказал представитель американского разведывательного ведомства.

Накануне источники «Новой газеты» сообщили, что арестованных сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева обвинили в сотрудничестве с иностранной разведкой. Как уточнял Интерфакс, речь идет о ЦРУ.

Два источника «Новой газеты» рассказали версию о том, что «шпионская» статья инкриминируется Михайлову именно потому, что, возможно, он — внедренный в ФСБ сотрудник иностранной разведки.

По данным «Новой газеты», всего по делу арестованы шесть человек.

Напомним, офицеров ФСБ арестовали в декабре 2016 года по подозрению в госизмене. Также был задержан сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и Владимир Аникеев, которого называют создателем хакерской группы «Шалтай-Болтай». Дмитрий Докучаев, по сведениям «Новой», является одним из членов хакерской группировки «Шалтай-Болтай».