Сайт WikiLeaks опубликовал порядка 4,8 тысяч документов, имеющих отношение к кандидатам в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийону. Об этом сообщается в твиттере организации.

Официальные бумаги находятся в открытом доступе на сайте организации.

Отмечается, что около 3,5 тысячи документов касаются кандидата от правой партии «Республиканцы» Фийона, а еще около тысячи — лидера ультраправой партии «Нацфронт» Ле Пен.

Выборы президента Франции назначены на 23 апреля и 7 мая. Основными кандидатами на пост президента называют кандидата от правых Франсуа Фийона и лидера Национального фронта Марин Ле Пен.

Главный скандал предвыборной гонки во Франции вспыхнул 25 января после публикации газеты Canard enchaîné, обвинившей жену Фийона в получении 600 тысяч евро за работу, которую она не выполняла. Французская национальная финпрокуратура в тот же день открыла предварительное расследование.