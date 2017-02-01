Судебные приставы доставили оппозиционного политика Алексея Навального в Ленинский районный суд Кирова, где сегодня продолжается рассмотрение «дела Кировлеса».

«Это я их сопровождал. Я ехал сам, но со мной ехали приставы», - ответил политик на вопросы журналистов.

На заседании и Навальный, и адвокат Офицерова Светлана Давыдова настаивают, что они приехали на суд сами, предварительно самостоятельно купив билеты в Киров. Давыдова подчеркнула что ее подзащитный не был доставлен приводом.

Вчера в офис Фонда борьбы с коррупцией Навального в Москве пришли два судебных пристава с заданием доставить Навального в кировский суд - судья Втюрин посчитал, что на назначенное заседание в понедельник подсудимые не явились без уважительной причины, хотя Петр Офицеров был болен - во вторник его госпитализировали. Однако на следующее утро внезапно выписали из больницы.

К тому времени, когда приставы приехали, у Навального уже был билет на самолёт, но это не убедило приставов, что он действительно собирается лететь на суд, и они проводили его до дверей суда.

В «дело Кировлеса» осталось всего несколько заседаний: сегодня ожидается допрос обвиняемых и предоставление аргументов защиты.

«Дело Кировлеса» в отношении политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова рассматривается в Ленинском районном суде Кирова повторно, так как Европейский суд поп разам человека признал предыдущий приговор - 5 и 4 года лишения свободы условно - неправосудным.