Из-за неблагоприятной погоды в Краснодарском крае и низких цен России грозит дефицит риса. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

В Южном рисовом союзе (ЮРС) сообщили, что на начало 2017 года в хранилищах осталось 262 тысячи тонн крупы, а в 2016 году запасы составляли 321 тысячу тонн. При этом урожай риса остался на уровне прошлого года.

В союзе подсчитали, что до нового урожая в сентябре 2017 года России для внутреннего потребления нужно примерно 300–330 тысяч тонн риса.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что в прошлом сезоне цены на рис держались на уровне 30 тысяч рублей за тонну, а сейчас опустились до 25-26 тысяч. Низкая цена на внутреннем рынке привела к увеличению экспорта: за первые пять месяцев сезона экспортировали 74 тысячи тонн риса, хотя годом ранее за этот же период за границу отправили только 35 тысяч тонн.

При этом в министерстве сельского хозяйства изданию заявили, что не видят оснований для дефицита риса.

В конце 2014 года в российских магазинах резко подскочили цены на гречку. Тогда причиной плохого урожая также была дождливая погода.