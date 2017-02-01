Студенты стройотряда МГУ имени Ломоносова пройдут летнюю практику на строительстве Керченского моста. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавтодора.

В ведомстве рассказали, что Федеральное дорожное агентство активно возрождает практику привлечения студенческих строительных отрядов на крупнейшие инфраструктурные объекты отрасли, и потому руководитель Росавтодора Роман Старовойт пригласил студентов «получить уникальные профессиональные навыки на «стройке века».

В Росавтодоре уточнили, что практикантов познакомят с разными этапами строительства моста, в том числе с геодезическими вопросами и с оформлением нормативных документов. Студенты будут работать пять дней в неделю по восемь часов.

Накануне один из студентов во время визита Владимира Путина в МГУ попросил президента направить учащихся на «большие стройки», например на строительство Керченского моста или объектов чемпионата мира по футболу 2018 года. Президент, в свою очередь, поддержал эту инициативу.

«Я и сам - как я уже публично говорил об этом - ездил в стройотряды и получал там удостоверение плотника четвертого разряда, чем очень горжусь», - сказал Путин.

В июне Forbes сообщал, что строительство Керченского моста прекратили финансировать, а последний денежный транш подрядчику, компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, перечисляли в декабре 2015 года. По словам гендиректора «Стройгазмонтажа» Андрея Кириленко, это произошло из-за неких бюрократических процедур.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда назвал проблемы с финансированием «шероховатостями», которые в ближайшее время урегулируют.

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Подконтрольной Аркадию Ротенбергу компании «Стройгазмонтаж» также поручено строительство железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив.