Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД с просьбой наказать участников акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ, которая состоялась на Марсовом поле. Об этом сообщает Интерфакс.

Запрос поддержали 39 парламентариев. Один из них, Вячеслав Макаров, сравнил митинг и пикет внутри Исаакиевского собора с действиями Pussy Riot в Храме Христа Спасателя. По его словам, в митинге приняли участие «представители ЛГБТ-сообщества, пацифисты, анархисты и иные активисты».

«Не вызывает сомнения то, что их действия были спланированы заранее. Цель таких действий — сорвать богослужение, грубо нарушить общественный порядок, оскорбить чувства верующих», — сказал он.

Ранее на Марсовом поле в Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Она состоялась в формате встречи с депутатами, поскольку власти не согласовали митинг.

Как рассказал в беседе с «Новой» Борис Вишневский, мероприятие собрало около 5–8 тысяч человек, прошло спокойно и «исключительно удачно». Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ объявили о начале кампании гражданского сопротивления и о выдвижении инициативы по проведению референдума.

О том, что власти Петербурга намерены передать Исаакиевский собор в пользовании РПЦ сроком на 49 лет стало известно ранее в январе. Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что собор при этом сохранит функции музея.