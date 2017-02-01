Судебный процесс по делу об убийстве Бориса Немцова, который слушается в московском окружном военном суде, сегодня вновь был перенесен. На этот раз на две недели — до 14 февраля.

И хотя понятно, что процесс вновь тормозится из-за спешного суда по «делу Кировлеса» (где представитель интересов Жанны Немцовой, адвокат Ольга Михайлова защищает Алексея Навального), формально судья по делу Немцова Юрий Житников привел три разные причины для перерыва в процессе: и отсутствие Михайловой (хотя в зале присутствовал второй адвокат дочери Немцова — Вадим Прохоров), и отсутствие защитника подсудимого Анзора Губашева (в зале также находился второй его адвокат), и наконец, болезнь одного из присяжных. Причем, судья сначала оговорился, сказав про «болезнь одного из судей».

Из-за дела Кировлеса процесс по делу Немцова откладывается уже второй раз подряд. Последнее заседание в московском окружном военном суде состоялось 17 января.

Во вторник, 31 января, Алексей Навальный и Петр Офицеров со своими адвокатами срочно вылетели в Киров, так как судья Ленинского районного суда Кирова оформил на подсудимых принудительный привод, опасаясь, что те не явятся. Судебные приставы 31 января забрали Навального прямо из офиса ФБК, а Офицерова врачи срочно выписали из больницы, куда он лег с подозрением на приступ панкриотита днем ранее.

«Навального вместе с Михайловой конвой вчера принудительно доставил в Киров. Мы были бы очень рады, если бы точно так же на наш процесс доставили Руслана Геремеева», — сказал судье Юрию Житникову адвокат Вадим Прохоров. Председательствующий на это ничего не ответил.

Напомним, бывший замруководителя батальона Север Руслан Геремеев так и не явился в суд по делу Немцова, несмотря на то, что ходатайство потерпевших о его вызове судья удовлетворил и направил Геремееву повестку.

Руслан Геремеев в самом начале подозревался в организации убийства Немцова, однако потом его перевели в статус свидетеля.