Роспотребнадзор разработал законопроект, который вводит в Кодекс об административных правонарушениях статью о запрете ввоза в Россию, реализации и хранения санкционных товаров.

Законопроектом предлагается штрафовать граждан на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — на сумму от 30 до 50 тысяч, юридических лиц — от 70 до 100 тысяч.

Во всех случаях предусматривается конфискация санкционной продукции.

Пресс-служба Роспотребнадзора оказалась недоступна для комментариев к моменту публикации заметки.

Запрет на ввоз продуктов из США, стран Евросоюза и некоторых других стран действует в России с 2014 года, однако он не распространяется на продукты, ввезенные для личного пользования.