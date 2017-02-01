Организации «Христианское Государство — Святая Русь» разослала в кинотеатры письмо с требованием отказаться от показа фильма «Матильда», в котором рассказывается о любви Николая II к балерине Матильде Кшесинской.

«Организацией "Христианское Государство — Святая Русь" было принято решение начать 2017 год с твердых шагов по недопущению в прокат фильма "Матильда", а вместе с тем и полного искоренения самого желания проводить прокат подобной сатанинской грязи в кинотеатрах», — сообщалось в письме.

В тексте авторы допустили угрожающие выражения в адрес владельцев кинотеатров и зрителей, которые придут на просмотр фильма.

Однако руководитель отдела по взаимодействию со СМИ организации Мирон Кравченко в разговоре с «Новой газетой» заявил, что содержание объявления было истолковано неправильно.

«СМИ толкуют первое [письмо] в неприемлемом смысле. Он пишут об этом так: "Каким-то людям не понравился фильм, и теперь они угрожают". С одной стороны, это так, но мы не говорим, что поджигать кинотеатры будем мы. Мы используем резонанс, чтобы заставить общество прислушаться к себе, пересмотреть свои ценности, понять в чем был подвиг нашего государя», — сказал он.

При этом он выразил уверенность в том, что фильм в прокат все-таки не выйдет: «Естественно, он не выйдет, мы это знаем. У нас есть аналитический отдел, который пришел к таким выводам. Я в свое время курировал разгон гей-парада, мы работали, вывели людей, в итоге власти на это посмотрели и отменили мероприятие», — отметил Кравченко.

Накануне Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой исследовать сценарий картины режиссера Алексея Учителя «Матильда».

К проверке она попросила привлечь экспертную комиссию из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), поскольку «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные — Святые Государь Николай Второй, Государыня Александра Феодоровна, Великие Княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей».

В первый раз Поклонская попросила проверить фильм «Матильда» в начале ноября 2016 года. Life сообщал, что проверка была инициирована после получения обращения от общественного движения «Царский крест».

После обращения в Генпрокуратуру, Поклонская в своем блоге заявила, что картину не видела и не желает «мараться» просмотром.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут сформировать свою позицию по отношению к картине Учителя, поскольку фильма еще нет.