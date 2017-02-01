Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную России серебряной медали, завоеванной в финальном забеге женской эстафеты 4х400 метров на олимпийском турнире по легкой атлетике в Лондоне-2012. Причиной стала положительная допинг-проба участницы забега Антонины Кривошапки.

В МОК уточнили, что в результате проверки в организме российской спортсменки обнаружено запрещенное вещество туринабол.

В забеге женской эстафеты 4х400 метров Антонина Кривошапка бежала вместе с Юлией Гущиной, Татьяной Фировой и Натальей Антюх. По итогам забега российские спортсменки получили «серебро», уступив первое место команде США. Третье место заняла сборная Ямайки. Четвертой финишировала команда Украины, которой теперь должна достаться бронза.

В сообщении МОК также сообщается об аннулировании результатов российской спортсменки, принимавшей участие в соревнованиях по метанию диска Веры Ганеевой. В ее организме также найдено запрещенное вещество – туринабол.

В метании диска на ОИ-2012 спортсменка Вера Ганеева заняла 23-место.

В конце января немецкий телеканал ARD выпустил очередной (пятый) фильм о допинге в российском спорте. Значительная часть фильма посвящена дисквалифицированным российским тренерам, которые, как заявляет ARD, несмотря на отстранение от спортивной деятельности, продолжают работать с легкоатлетами. Это утверждение телеканал подтверждает съемками скрытой камерой.

Андрей Дубровский — для «Новой газеты»