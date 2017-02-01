Организаторы марша памяти Немцова написали открытое письмо Собянину
Юлия РепринцеваКорреспонент
Организаторы марша памяти убитого политика Бориса Немцова написали открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину. Член оргкомитета Михаил Шнейдер рассказал «Новой газете», что таким образом они заранее предупреждают столичные власти о подаче заявки на проведение акции с надеждой, что она, как и в предыдущие два раза, пройдет без происшествий.
«Письмо информационное — оно заранее готовит администрацию города Москвы и мэрию к тому, что в соответствии с законом в нужные сроки, то есть не ранее чем за 15 дней, будет подано уведомление на проведение марша», — рассказал Шнейдер.
Текст письма опубликован на страницах в фейсбуке у политиков Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы. Из него следует, что организаторы намерены провести «Марш Бориса Немцова» по тому же маршруту, что и 1 марта 2015 года — от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост.
В беседе с «Новой газете» Шнейдер уточнил, что организаторы будут настаивать на проведении акции по указанному маршруту, в случае, если столичные власти его не согласуют, оппозиция на общем собрании будет решать, как поступить.
«Будем решать проблемы по мере их поступления», — отметил Шнейдер.
В письме к Собянину организаторы заявляют, что со своей стороны «готовы гарантировать, что акция 26 февраля будет носить исключительно мирный характер».
Документ подписали 25 человек, в том числе Лия Ахеджакова, Дмитрий Быков, Людмила Алексеева, Алексей Навальный, Ирина Прохорова, Лев Рубинштейн.
Время сбора участников акции запланировано на 13:00 по московскому времени, сам марш должен начаться в 14:00 и завершиться в 16:00.
Напомним, политика Бориса Немцова убили около полуночи 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину.