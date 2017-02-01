Организаторы марша памяти убитого политика Бориса Немцова написали открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину. Член оргкомитета Михаил Шнейдер рассказал «Новой газете», что таким образом они заранее предупреждают столичные власти о подаче заявки на проведение акции с надеждой, что она, как и в предыдущие два раза, пройдет без происшествий.

«Письмо информационное — оно заранее готовит администрацию города Москвы и мэрию к тому, что в соответствии с законом в нужные сроки, то есть не ранее чем за 15 дней, будет подано уведомление на проведение марша», — рассказал Шнейдер.

Текст письма опубликован на страницах в фейсбуке у политиков Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы. Из него следует, что организаторы намерены провести «Марш Бориса Немцова» по тому же маршруту, что и 1 марта 2015 года — от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост.

В беседе с «Новой газете» Шнейдер уточнил, что организаторы будут настаивать на проведении акции по указанному маршруту, в случае, если столичные власти его не согласуют, оппозиция на общем собрании будет решать, как поступить.

«Будем решать проблемы по мере их поступления», — отметил Шнейдер.

В письме к Собянину организаторы заявляют, что со своей стороны «готовы гарантировать, что акция 26 февраля будет носить исключительно мирный характер».

Документ подписали 25 человек, в том числе Лия Ахеджакова, Дмитрий Быков, Людмила Алексеева, Алексей Навальный, Ирина Прохорова, Лев Рубинштейн.

Время сбора участников акции запланировано на 13:00 по московскому времени, сам марш должен начаться в 14:00 и завершиться в 16:00.

Напомним, политика Бориса Немцова убили около полуночи 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину.