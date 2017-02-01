Следователи предъявили обвинение в государственной измене сотрудникам центра информационной безопасности ФСБ Сергею Михайлову, Дмитрию Докучаеву и главе отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову, сообщил «Новой газете» адвокат Иван Павлов.

При этом он добавил, что «это единственная статья в деле, других обвинений нет».

Павлов также уточнил, что у защиты нет данных о том, что хакерская группа «Шалтай-Болтай» и ее лидер Владимир Аникеев имеют отношение к данному делу.

«У нас нет данных, что они связаны. Может они имеют отношение к делу, а, может, и нет», — подчеркнул адвокат.

Накануне источники «Новой газеты» сообщили, что Михайлова и Докучаева обвинили в сотрудничестве с иностранной разведкой. Как уточнял Интерфакс, речь идет о ЦРУ.

По словам двух источников «Новой», «шпионская» статья инкриминируется Михайлову из-за того, что он, возможно, является внедренным в ФСБ сотрудником иностранной разведки.

Дмитрий Докучаев, по сведениям «Новой», является одним из членов хакерской группы «Шалтай-Болтай».

Напомним, офицеров ФСБ, а также сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова арестовали в декабре 2016 года. А в ноябре — Владимира Аникеева, которого называют создателем хакерской группы. По данным «Новой газеты», всего по делу арестованы шесть человек.