Вооруженный пациент психиатрической клиники Стамбульского университета закрылся в одной из палат, чтобы совершить самоубийство, сообщает телеканал HaberTurk.

По его данным, пациентом является сотрудник полиции, который проходит лечение в клинике.

Врачи вызвали полицию. В настоящее время с пациентом общаются переговорщики, они пытаются предотвратить его самоубийство.

Изначально местные СМИ сообщали, что вооруженный человек захватил заложников в клинике.