Новая газета

Вооруженный полицейский угрожает убить себя в клинике в Стамбуле. Обновлено

Общество

Вооруженный пациент психиатрической клиники Стамбульского университета закрылся в одной из палат, чтобы совершить самоубийство, сообщает телеканал HaberTurk.

По его данным, пациентом является сотрудник полиции, который проходит лечение в клинике. 

Врачи вызвали полицию. В настоящее время с пациентом общаются переговорщики, они пытаются предотвратить его самоубийство.

Изначально местные СМИ сообщали, что вооруженный человек захватил заложников в клинике.

Теги:
полиция, психиатрия, стамбул

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