Администратора так называемых «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, признали вменяемым. Об этом «Нововй газете» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

«Две недели назад признали вменяемым», — сказали в СК.

Напомним, 15 ноября СК сообщил о задержании в Подмосковье администратора одной из «групп смерти», Филиппа Будейкина. Через день после задержания Октябрьский районный суд Петербурга арестовал«Филиппа Лиса» на два месяца. По версии следствия, с декабря 2013 года по май 2016 года Будейкин и несколько других фигурантов дела создали восемь закрытых сообществ «ВКонтакте», в которых они пропагандировали суицид и склоняли к самоубийству подростков при помощи интерактивных игр и заданий в чатах.

Позднее ему предъявили официальное обвинение в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, от деятельности группы «Филиппа Лиса» в разных регионах России пострадало более 20 подростков, которых подстрекали к суициду.

10 января Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Филиппу Будейкину до 15 мая.