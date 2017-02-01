В результате ДТП в Новой Москве погибли восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

Две машины — Toyota и УАЗ — столкнулись на Варшавском шоссе. Это произошло возле деревни Коротыгино.

После столкновения одна из машин загорелась. В сгоревшем автомобиле погибли трое человек, в другом — пять.

Раненых забирает в больницу санитарный вертолет. На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, спасатели и сотрудники ДПС.

Движение транспорта по Варшавскому шоссе временно перекрыто.