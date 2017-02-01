В Краснодарском крае правоохранительные органы задержали местного жителя, подозреваемого в пособничестве террористической организации «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в России — ред.) и подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Краснодарскому краю.

«Сотрудниками [...] пресечена противоправная деятельность жителя Краснодарского края 1979 года рождения, пособника МТО (международной террористической организации), подозреваемого в намерениях по совершению террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в преддверии новогодних праздников», — сообщили в управлении ФСБ.

Информагентство уточняет, что при задержании мужчина оказал сопротивление.

При обыске у подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство, состоящее из 200 граммов пластичного взрывчатого вещества, а также поражающих элементов в виде гаек и капсуля-детонатора. Детонатор подрывался по звонку мобильного телефона. Также у мужчины обнаружили пистолет ПМ (пистолет Макарова).

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Накануне Национальный антитеррористический комитет отчитался о предотвращении более 40 преступлений террористической направленности в прошлом году.

Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин, злоумышленники планировали устроить теракты в Москве, Петербурге и в Ингушетии. В частности, спецслужбы предотвратили преступления, которые боевики собирались совершить у здания посольства Франции в Москве и во время Чемпионата мира по хоккею.

Андрей Дубровский — для «Новой газеты»