Генпрокуратура направила в суд дело в отношении сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», причастных к аварии ракеты-носителя «Протон-М». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

«Заместитель генпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников РКК "Энергия" им.Королева Станислава Балакина, Сергея Ломтева, Александра Мартынова и Юрия Большигина», — сказал Куренной.

По версии следствия, все четверо причастны к аварии ракеты-носителя

«Протон-М» с тремя аппаратами «ГЛОНАСС», которая произошла 5 декабря 2010 года.

«Причиной аварии стало применение неверной формулы, в результате чего масса заправленного в бак окислителя разгонного блока жидкого кислорода на 1582 кг превысила максимально допустимую величину, что повлекло выведение ракеты-носителя на незамкнутую орбиту и его падение в акваторию Тихого океана», — уточнил он.

В РРК «Энергия» ситуацию пока не комментируют.