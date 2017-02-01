Отнятые у семьи Дель приемные дети оказались в базе на усыновление
В базе данных детей, оставшихся без попечения родителей департамента труда и соцзащиты Москвы, появились анкеты детей, изъятых у московской семьи Дель.
На сайте размещены анкеты четырех детей — Миланы, Сережи, Артема и Кати. При этом в графе «наличие братьев и сестер» указано «нет».
Ранее адвокат семьи Иван Павлов рассказал «Новой газете», что родители подали иск в Зеленоградский суд Москвы на признание незаконным лишения их опекунства. При этом он подчеркнул, что семья Дель, «готова решить дело мирным путем».
Напомним, у Светланы и Михаила Дель органы опеки изъяли десять детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Впоследствии двоих из них вернули родителям.
Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей.
Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по статье «халатность» в отношении должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, органы опеки и соцзащиты не выявили то, что приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей.
В отношении отца приемных детей полиция возбудила уголовное дело о побоях.