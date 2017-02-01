В Роспотребнадзоре пояснили, что разработанный ими законопроект о штрафах за ввоз санкционных товаров, распространяется только на граждан, которые будут ввозить запрещенную продукцию с целью сбыта. Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе ведомства.

«На ввоз, транспортировку и хранение товаров для личного пользования граждан указанный законопроект не распространяется», — подтвердили в ведомстве.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, который вводит в Кодекс об административных правонарушениях статью о запрете ввоза в Россию, реализации и хранения санкционных товаров.

Законопроектом предлагается штрафовать граждан на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — на сумму от 30 до 50 тысяч, юридических лиц — от 70 до 100 тысяч.

Запрет на ввоз продуктов из США, стран Евросоюза и некоторых других стран действует в России с 2014 года, однако он не распространяется на продукты, ввезенные для личного пользования.