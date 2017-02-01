Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул прокурору уголовное дело в отношении Дины Гариной, которую обвиняют в возбуждении ненависти в отношении социальной группы «сотрудники Центра по противодействию экстремизму» (часть 1 статьи 282 УК РФ). Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы активистки.

«Суд пришел к выводу, что на стадии окончания предварительного следствия следователь нарушил право Гариной на ознакомление с материалами дела, не разъяснил ей права и допустил иные процессуальные нарушения. Суд указал в постановлении, что предъявленное обвинение является пространным и не устанавливает действия, связанные с субъективной стороной состава преступления», — пояснил адвокат Динзе.

Дина Гарина обвиняется в том, что 15 марта 2015 года в Петербурге на Марсовом поле на согласованном митинге против политических репрессий с использованием громкоговорителя выступила с публичной речью с резкой критикой сотрудников Центра «Э».

В ее словах следователи нашли «высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении социальных групп по принадлежности их к представителям власти в лице сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, содержащие негативные оценки, умаляющие человеческое достоинство, дискредитирующие профессиональную компетенцию и деловую репутацию последних».