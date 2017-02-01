На процессе по так называемому «делу Кировлеса» в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова судья предложил избрать подсудимым меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Свое предложение судья Втюрин объяснил тем, что подсудимые не явились на два заседания. При этом еще в начале заседания в среду адвокаты заявляли, что предупреждали суд об уважительных причинах неявки: «Офицерову вызывали "скорую", а адвокат Кобзев уведомлял, что у него заседание в Тверском суде Москвы».

«Электронная почта — ненадлежащий способ уведомления», — отвечал судья Втюрин.

Судья поставил вопрос и попросил прокуроров высказаться, но они ответили, что не готовы. Суд объявил перерыв в 15 минут, чтобы дать обвинению время подготовиться.

Накануне в офис Фонда борьбы с коррупцией Навального пришли судебные приставы, которые должны были принудительно доставить Навального в суд Кирова. Сам Навальный и его защита настаивают, что они приехали в суд по своей воле, предварительно купив билеты.

«Это я их [приставов] сопровождал. Я ехал сам, но со мной ехали приставы», — ответил политик на вопросы журналистов.

Одновременно во вторник другого обвиняемого по делу — Петра Офицерова — срочно выписали из больницы, куда он был госпитализирован, а в офис адвоката Светланы Давыдовой также пришли приставы.

«Дело Кировлеса» против оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова повторно рассматривается в Ленинском суде Кирова. Первый раз Верховный суд отменил приговор, согласуясь с решением Европейского суда по правам человека.

При этом Верховный суд России не просто снял судимость, а отправил дело в тот же суд на новое рассмотрение, и теперь все доказательства рассматривают заново.